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    Дуглас Сантос: Верю в чемпионство «Зенита» и прошу у бога поддержки

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча против «Ростова» в 30-м туре РПЛ.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ перед заключительным туром, отставая от «Динамо» на два очка.

    Команда Семака станет чемпионом только в том случае, если одержит победу над «Ростовом», а «Динамо» проиграет «Краснодару».

    «Конечно, верю в то, что чемпионство возможно! Я много молюсь, прошу у бога поддержки.

    В моем сердце живет ощущение, что в победном матче в Краснодаре мы показали себя именно такой командой, какой и нужно было показать, — ​голодной до титула и трофея.

    И я уверен, что та победа не окажется в итоге напрасной: если бог будет на нашей стороне, в субботу мы возьмем три очка», — приводит слова бразильского футболиста пресс-служба санкт-петербургского клуба.

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