Дуглас Сантос: Верю в чемпионство «Зенита» и прошу у бога поддержки

Защитник «Зенита»поделился ожиданиями от матча противв 30-м туре РПЛ.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ перед заключительным туром, отставая от «Динамо» на два очка.

Команда Семака станет чемпионом только в том случае, если одержит победу над «Ростовом», а «Динамо» проиграет «Краснодару».

«Конечно, верю в то, что чемпионство возможно! Я много молюсь, прошу у бога поддержки.

В моем сердце живет ощущение, что в победном матче в Краснодаре мы показали себя именно такой командой, какой и нужно было показать, — ​голодной до титула и трофея.

И я уверен, что та победа не окажется в итоге напрасной: если бог будет на нашей стороне, в субботу мы возьмем три очка», — приводит слова бразильского футболиста пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матчи «Зенит» — «Ростов» и «Краснодар» — «Динамо» пройдут 25 мая, начало — в 16:30 мск.