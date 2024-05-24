Радченко: У всех трех команд есть шансы на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Зенита»оценил шансы сине-бело-голубых на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Мне кажется, у всех трех команд есть шансы на чемпионство в РПЛ. Но более предпочтительные шансы на чемпионство у "Зенита", потому что "Краснодар" играет с "Динамо" у себя дома и, имея хоть какой-то шанс, постарается выиграть. На "Динамо" же сейчас идёт очень большой психологический прессинг, потому что чемпионство в руках, и это может сыграть с командой злую шутку», — сказал Радченко «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если обыграет «Ростов» в матче заключительного тура, а «Динамо» проиграет «Краснодару».