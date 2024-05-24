Гвардиола: Тен Хаг сделал много хорошего, очень уважаю его работу

Главный тренервысказался о наставнике

«Тен Хаг сделал много хорошего, очень уважаю его работу. Когда он говорит, что в этом сезоне у "Манчестер Юнайтед" не было полноценного состава, я согласен с ним, учитывая большое количество травм.

Я всегда пытаюсь быть сосредоточенным на том, чтобы футболисты были в форме, в ином случае мы не сможем их использовать. У "Манчестер Юнайтед" было большое количество кадровых проблем. В таких ситуациях страдают тренеры. Состав у "МЮ" действительно хорош, но, когда ты не можешь использовать всех игроков — это проблема», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что впереди у «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» финал Кубка Англии, который состоится 25 мая.