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    Эрик тен ХагВремя тен Хага в «МЮ» вышло. Даже победа в финале Кубка Англии не должна спасти голландца
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    Гвардиола: Тен Хаг сделал много хорошего, очень уважаю его работу

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Тен Хаг сделал много хорошего, очень уважаю его работу. Когда он говорит, что в этом сезоне у "Манчестер Юнайтед" не было полноценного состава, я согласен с ним, учитывая большое количество травм.

    Я всегда пытаюсь быть сосредоточенным на том, чтобы футболисты были в форме, в ином случае мы не сможем их использовать. У "Манчестер Юнайтед" было большое количество кадровых проблем. В таких ситуациях страдают тренеры. Состав у "МЮ" действительно хорош, но, когда ты не можешь использовать всех игроков — это проблема», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

    Напомним, что впереди у «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» финал Кубка Англии, который состоится 25 мая.

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