Федотов: Желание ЦСКА — победить

Главный тренер ЦСКАвысказался в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«Наше желание — победить. На том и стоим. По‑другому нельзя, мы должны показать это огромное желание победить, страсть. Уважение себя, уважение болельщиков, которые приходят на стадион. И мы должны показать весь наш потенциал», — заявил Федотов в эфире «Матч ТВ».

Матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона состоится в эту субботу, 25 мая. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 мск.

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Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.