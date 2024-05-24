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    Даку намекнул на предстоящий уход из «Рубина»

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    Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку признался, что пока не знает, будет ли играть за казанскую команду в следующем сезоне.

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «Мне все нравится в Казани. Здесь много мест, куда можно сходить поесть или развлечься. Я не знаю, останусь ли в Казани надолго.

    Могу только сказать, что у меня контракт с "Рубином". Я уважаю свой контракт и людей, которые поддерживают команду.

    Я предпочитаю не говорить о своем будущем.

    Хочу ли я остаться? Сейчас я не знаю. Я просто футболист, который должен играть. Я пытаюсь делать все возможное от себя», — сказал албанский футболист, слова которого приводит «Матч ТВ».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Даку в 1,50 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 27 матчей, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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