Даку намекнул на предстоящий уход из «Рубина»

Нападающий казанского «Рубина»признался, что пока не знает, будет ли играть за казанскую команду в следующем сезоне.

«Мне все нравится в Казани. Здесь много мест, куда можно сходить поесть или развлечься. Я не знаю, останусь ли в Казани надолго.

Могу только сказать, что у меня контракт с "Рубином". Я уважаю свой контракт и людей, которые поддерживают команду.

Я предпочитаю не говорить о своем будущем.

Хочу ли я остаться? Сейчас я не знаю. Я просто футболист, который должен играть. Я пытаюсь делать все возможное от себя», — сказал албанский футболист, слова которого приводит «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Даку в 1,50 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 27 матчей, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.