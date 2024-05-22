«Ювентус» ведет переговоры только с Моттой, другие варианты клуб не рассматривает

уверены, что новым главным тренером команды станетиз «Болоньи».

По информации журналиста Фабрицио Романо, несмотря на все слухи, туринский клуб не ведет переговоры с другими тренерами.

Руководство «Ювентуса» еще несколько недель назад подготовило контракт для Мотты.

Ранее сообщалось, что соглашение Мотты с «Ювентусом» будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон. В Турине 41-летний специалист будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

«Болонья» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А после 37 туров, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.

Напомним, на прошлой неделе «Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри после скандальной ситуации во время финального матча Кубка Италии против «Аталанты» (1:0).