«Ювентус» ведет переговоры только с Моттой, другие варианты клуб не рассматривает

Тиаго Мотта Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, несмотря на все слухи, туринский клуб не ведет переговоры с другими тренерами.
Руководство «Ювентуса» еще несколько недель назад подготовило контракт для Мотты.
Ранее сообщалось, что соглашение Мотты с «Ювентусом» будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон. В Турине 41-летний специалист будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.
«Болонья» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А после 37 туров, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.
Напомним, на прошлой неделе «Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри после скандальной ситуации во время финального матча Кубка Италии против «Аталанты» (1:0).