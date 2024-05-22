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    «Ювентус» ведет переговоры только с Моттой, другие варианты клуб не рассматривает

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    В «Ювентусе» уверены, что новым главным тренером команды станет Тиаго Мотта из «Болоньи».

    Тиаго Мотта
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    Тиаго Мотта

    По информации журналиста Фабрицио Романо, несмотря на все слухи, туринский клуб не ведет переговоры с другими тренерами.

    Руководство «Ювентуса» еще несколько недель назад подготовило контракт для Мотты.

    Ранее сообщалось, что соглашение Мотты с «Ювентусом» будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон. В Турине 41-летний специалист будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

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    • «Болонья» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А после 37 туров, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.

    Напомним, на прошлой неделе «Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри после скандальной ситуации во время финального матча Кубка Италии против «Аталанты» (1:0).

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