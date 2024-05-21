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    Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов

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    Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени пропустит финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», сообщает Marca.

    Орельен Тчуамени
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    Орельен Тчуамени

    24-летний француз не успеет восстановиться от повреждения, которое он получил в ответном матче полуфинала против «Баварии». Тчуамени делал всё возможное, чтобы ускорить восстановление, однако травма оказалась серьёзнее, чем ожидалось.

    Теперь Тчуамени будет продолжать работать, чтобы иметь возможность сыграть на Евро-2024. Ранее он уже получил вызов в сборную Франции. В этом сезоне Орельен сыграл 38 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

    Ранее стало известно о том, что Тчуамени получил стрессовую травму левой стопы после ответной игры в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:1).

    Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.

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