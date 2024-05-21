Сарри может возглавить «Севилью»

Итальянский специалистможет продолжить тренерскую карьеру в. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «Севильи» уже контактировало с итальянцем и предложило ему 3-летний контракт. Отмечается, что Сарри согласится возглавить испанский клуб, если боссы смогут приобрести всех необходимых для специалиста игроков.

Ранее Сарри работал главным тренером в «Лацио» в период с 2021 по 2024-й год. Специалист был уволен из клуба по ходу нынешнего сезона.

После 37-и туров в Примере «Севилья» занимает 13-е место в таблице с 41-м очком в активе.