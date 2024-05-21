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    Сарри может возглавить «Севилью»

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    Итальянский специалист Маурицио Сарри может продолжить тренерскую карьеру в «Севилье». Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    Стало известно, что руководство «Севильи» уже контактировало с итальянцем и предложило ему 3-летний контракт. Отмечается, что Сарри согласится возглавить испанский клуб, если боссы смогут приобрести всех необходимых для специалиста игроков.

    Ранее Сарри работал главным тренером в «Лацио» в период с 2021 по 2024-й год. Специалист был уволен из клуба по ходу нынешнего сезона.

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