Агент Рыбуса высказался о будущем футболиста в «Рубине»

Агент защитникаответил на вопрос о будущем футболиста.

«Рад, что сейчас Мацей до конца восстановился и готов играть. Видно, что это качественный футболист, который приносит пользу команде.

Общение с "Рубином" о новом контракте? Пока его нет. Клуб должен сначала определиться с главным тренером. А потом тренер будет определять, нужен ему Рыбус или нет. Здесь пока все на паузе. Идет чемпионат, надо его завершить, а потом будем думать, что делать дальше.

Звонят клубы и спрашивают о Мацее, но конкретики ни от кого пока не было. Все хотят дождаться конца чемпионата, а потом что-то решать. Мы готовы и открыты к предложениям, а что будет на самом деле, пока тяжело готовить. Интерес других российских клубов? Ну как интересы, просто клубы звонят и спрашивают: "А подписал он контракт с 'Рубином'?" На ответный вопрос о возможном предложении клубы отвечают: "Нет, просто интересно". Пока так все складывается», — приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

Рыбус в текущем сезоне провел только семь матчей, забил один мяч и сделал один ассист.