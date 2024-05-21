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    Отец Кузяева: В «Гавре» Далера уважают

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Гавр
    Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, прокомментировал выступление сына в чемпионате Франции.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Это его первый сезон. Очень хорошо оцениваю выступление Далера. Доволен как отец. Далер быстро адаптировался, в клубе его уважают. Самое главное, что команда выполнила задачу и сохранила прописку в Лиге 1», — сказал Кузяев «СЭ».

    Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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    «Гавр» набрал 32 очка и занял 15-е место в турнирной таблице Лиги 1, сохранив место в элите французского футбола на следующий сезон.

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