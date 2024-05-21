Бензема решил покинуть «Аль-Иттихад»

больше не хочет играть за

По информации Relevo, Бензема надеется покинуть «Аль-Иттихад» этим летом.

Французский футболист разочарован уровнем чемпионата Саудовской Аравии, из-за чего планирует в ближайшее время найти новую команду.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года сразу после истечения срока контракта с мадридским «Реалом».

В сезоне-2023/2024 36-летний форвард провел в чемпионате Саудовской Аравии 21 матч, забил девять мячей и сделал семь результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.