Бензема решил покинуть «Аль-Иттихад»

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
По информации Relevo, Бензема надеется покинуть «Аль-Иттихад» этим летом.
Французский футболист разочарован уровнем чемпионата Саудовской Аравии, из-за чего планирует в ближайшее время найти новую команду.
Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года сразу после истечения срока контракта с мадридским «Реалом».
В сезоне-2023/2024 36-летний форвард провел в чемпионате Саудовской Аравии 21 матч, забил девять мячей и сделал семь результативных передач.
Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.