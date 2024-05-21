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    Бензема решил покинуть «Аль-Иттихад»

    Футбол Аль-Иттихад Джидда Саудовская Про-Лига
    Карим Бензема больше не хочет играть за «Аль-Иттихад».

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    По информации Relevo, Бензема надеется покинуть «Аль-Иттихад» этим летом.

    Французский футболист разочарован уровнем чемпионата Саудовской Аравии, из-за чего планирует в ближайшее время найти новую команду.

    Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года сразу после истечения срока контракта с мадридским «Реалом».

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    • В сезоне-2023/2024 36-летний форвард провел в чемпионате Саудовской Аравии 21 матч, забил девять мячей и сделал семь результативных передач.

    Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.

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