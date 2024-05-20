Президент «Урала»: Глушаков нам не нужен, хоть он и хороший парень

Денис Глушаков Фото: globallookpress.com
Ранее Глушаков объявил об уходе из армянского «Урарту», но при этом отметил, что пока не планирует завершать карьеру.
«Конечно, мы не готовы рассмотреть Глушакова. Вот как?! Денис — хороший парень, но год с лишним не играет.
Сейчас, да и дальше, он нам будет не нужен», — приводит слова Иванова Sport24.
Сообщалось, что Глушакова вывели из состава «Урарту» по причине конфликта с одноклубником. Экс-капитан «Спартака» якобы имел «романтические отношения» с женой товарища по команде, из-за чего между игроками произошла ссора. Сам Денис эти слухи опроверг и заявил, что не играет из-за повреждения.