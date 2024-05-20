Президент «Урала»: Глушаков нам не нужен, хоть он и хороший парень

Президент «Урала»заявил, что его клуб не заинтересован в подписании бывшего полузащитника «Спартака»

Ранее Глушаков объявил об уходе из армянского «Урарту», но при этом отметил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Конечно, мы не готовы рассмотреть Глушакова. Вот как?! Денис — хороший парень, но год с лишним не играет.

Сейчас, да и дальше, он нам будет не нужен», — приводит слова Иванова Sport24.

Сообщалось, что Глушакова вывели из состава «Урарту» по причине конфликта с одноклубником. Экс-капитан «Спартака» якобы имел «романтические отношения» с женой товарища по команде, из-за чего между игроками произошла ссора. Сам Денис эти слухи опроверг и заявил, что не играет из-за повреждения.