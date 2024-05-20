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    Президент «Урала»: Глушаков нам не нужен, хоть он и хороший парень

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    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что его клуб не заинтересован в подписании бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    Ранее Глушаков объявил об уходе из армянского «Урарту», но при этом отметил, что пока не планирует завершать карьеру.

    «Конечно, мы не готовы рассмотреть Глушакова. Вот как?! Денис — хороший парень, но год с лишним не играет.

    Сейчас, да и дальше, он нам будет не нужен», — приводит слова Иванова Sport24.

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    • Сообщалось, что Глушакова вывели из состава «Урарту» по причине конфликта с одноклубником. Экс-капитан «Спартака» якобы имел «романтические отношения» с женой товарища по команде, из-за чего между игроками произошла ссора. Сам Денис эти слухи опроверг и заявил, что не играет из-за повреждения.

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