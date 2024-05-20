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    Глушаков решил покинуть «Урарту»

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    Российский полузащитник Денис Глушаков объявил об уходе из армянского «Урарту».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    Футболист признался, что не планирует завершать профессиональную карьеру после ухода из «Урарту». В то же время он подчеркнул, что определённости по поводу вариантов продолжения карьеры пока нет.

    «Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из "Урарту". У нас была договорённость до конца сезона. А что дальше? Время покажет. Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Ещё хочу поиграть. Почему нет? Здоровье есть. Вы же видели сборы с "Ростовом". Есть показатели. Если не смогу дальше играть, то забью гвоздь в раздевалке, повешу бутсы и скажу: "Всем до свидания". Но сейчас я готов любую дырку на поле закрыть», — приводит слова Дениса Глушакова «Спорт-Экспресс».

    Ранее в СМИ появлялись слухи, что Глушакова вывели из состава «Урарту» по причине конфликта с одноклубником. Глушаков якобы имел «романтические отношения» с женой товарища по команде, из-за чего между игроками произошла ссора. Сам Денис эти слухи опроверг и заявил, что не играет из-за повреждения.

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