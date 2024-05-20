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    Газизов: Дагестан достоин играть в РПЛ

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    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, какие эмоции испытывает от выхода своей команды в РПЛ.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Это большой успех команды. Большой успех Гаджи Муслимовича Гаджиева, без него это было бы невозможно, он — наша глыба. Всем спасибо! Дагестан достоин быть в РПЛ!

    Всех болельщиков поздравляю с этим достижением! Сегодня празднуем, а в следующей игре будем биться за чемпионство в первой лиге», — сказал Газизов «СЭ».

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    После того, как «Акрон» уступил «Арсеналу» (0:1) стало ясно, что «Динамо» Махачкала за тур до конца чемпионата обеспечило себе прямой выход в РПЛ, как и подмосковные «Химки».

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