«Арсенал» — «Акрон»: счет матча 1:0 (1:0), обзор голов

Джонотан Окоронкво Фото: www.arsenaltula.ru
Единственный мяч на 28-й минуте забил нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво, который является лучшим бомбардиром Первой лиги.
Футбол. Россия. ФНЛ
Арсенал Тула — Акрон 1:0
Гол: 1:0 Джонатан Окоронкво (28') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Артём Суханов, Максим Кайнов, Анатолий Макаров, Дмитрий Барков, Ишхан Гелоян, Джонатан Окоронкво, Shevchenko E. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Кирилл Данилин, Артур Галоян, Никита Глушков, Максим Палиенко, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N. Предупреждения: Владислав Галкин (71'), (87')
После этой победы «Арсенал» занимает четвертое место с 55 очками. «Акрон» (56) идет строчкой выше и гарантировал себе участие в стыковых матчах с командой РПЛ.