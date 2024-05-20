ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айвен ТоуниТрансферный дайджест. 14-20 мая
    Все новости спорта

    «Арсенал» обыграл «Акрон» в матче Первой лиги

    «Арсенал» — «Акрон»: счет матча 1:0 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Арсенал Тула Акрон
    В матче 33-го тура Первой лиги по футболу тульский «Арсенал» на своем поле одолел прямого конкурента «Акрон» со счетом 1:0.

    Джонотан Окоронкво
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонотан Окоронкво

    Единственный мяч на 28-й минуте забил нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво, который является лучшим бомбардиром Первой лиги.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Акрон 1:0
    Гол: 1:0 Джонатан Окоронкво (28') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Артём Суханов, Максим Кайнов, Анатолий Макаров, Дмитрий Барков, Ишхан Гелоян, Джонатан Окоронкво, Shevchenko E. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Кирилл Данилин, Артур Галоян, Никита Глушков, Максим Палиенко, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N. Предупреждения: Владислав Галкин (71'), (87')

    Календарь и таблица ФНЛ

    После этой победы «Арсенал» занимает четвертое место с 55 очками. «Акрон» (56) идет строчкой выше и гарантировал себе участие в стыковых матчах с командой РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» будет грызть траву
  • «Пари НН» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Казахстан расправится с аутсайдером группы?
  • Казахстан — Польша. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Ювентус» и «Болонья» снова сыграют вничью?
  • «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Казахстан — Польша
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  3.15
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  4.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Завтра в 21:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Темперлей — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Брагантино — Соуза
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры