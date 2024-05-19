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    Ваноли возглавит «Торино»

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    Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли возглавит «Торино», сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    По информации источника, экс-тренер «Спартака» в шаге от перехода в клуб из Турина. Паоло предлагают контракт до 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.

    Также отмечается, что «Торино» нужно будет выплатить € 1 млн за выкуп контракта специалиста, если «Венеция» вернётся в Серию А по итогам стыковых матчей.

    Напомним, Ваноли тренировал «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России.

    Календарь и таблица Серии А

    51-летний специалист возглавил «Венецию» в ноябре 2022 года. После 38 туров нынешнего сезона Серии Б «Венеция» набрала 70 очков и заняла третье место.

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