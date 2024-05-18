Пименов: Не могу сказать, что сейчас «Зенит» является фаворитом РПЛ

Бывший полузащитник «Динамо»оценил чемпионскую гонку в РПЛ.

«Когда "Зенит" забивает за четыре последние игры один мяч, "Краснодар" проигрывает в последних матчах, то "Динамо" взбирается на первое место заслуженно. Если раньше я говорил, что "Зенит" — фаворит, то сейчас такого сказать не могу.

Статистически "Динамо" фаворит РПЛ. Но в этом году у нас может случится все что угодно. Такого чемпионата давно не было», — сказал Пименов «СЭ».

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Динамо», набравшее 53 очка после 28 туров. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).