Кирьяков: «Динамо» показало себя командой, нацеленной на чемпионство

Бывший нападающий московского «Динамо»похвалил игру «Динамо» в матче против «Крыльев Советов» в 29-м туре РПЛ, которая закончилась победой москвичей со счетом 4:1.

«Видно, что у ребят горят глаза и они хотят стать чемпионами. Были мотивация и настрой. Плюсом "Динамо" по-спортивному фартит — в игре с "Крыльями" в меньшей степени, больше говорю о предыдущих матчах. В игре с "Крыльями" было видно с первых минут, что у команды есть заряженность на результат и понимание того, что хотят попасть в историю.

Меня приятно удивляет сегодняшнее "Динамо". Они бегут, не проигрывают единоборства. Личка начал делать замены только в конце матча, потому что его всё устраивало в игре команды. Это дорогого стоит. Также отмечу соперника — "Крылья" не отсиживались в обороне, а бежали вперёд и пытались создавать моменты. Да, им чуть не повезло. Но в футболе побеждает тот, кому больше нужно.

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Сегодня "Динамо" проявило всё — мотивацию, силу воли и забили хорошие голы. У "Динамо" был на поле коллектив, который хочет стать чемпионом», — сказал Кирьяков «Чемпионату».