Роналду признался, что его мотивирует в 39 лет

Форвард «Аль-Насра»ответил на вопрос о своей мотивации в 39 лет.

«Моя самая большая мотивация — продолжать играть. Хочу продолжать забивать голы и быть в хорошей форме», — сказал Роналду в видео на YouTube-канале WHOOP.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 12 результативными передачами.

После 31 тура саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 77 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.