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    Роналду признался, что его мотивирует в 39 лет

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своей мотивации в 39 лет.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Моя самая большая мотивация — продолжать играть. Хочу продолжать забивать голы и быть в хорошей форме», — сказал Роналду в видео на YouTube-канале WHOOP.

    Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 12 результативными передачами.

    После 31 тура саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 77 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.

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