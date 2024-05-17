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    «Фиорентина» и «Наполи» сыграли вничью, Кварацхелия отметился голом

    «Фиорентина» — «Наполи»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 37-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» и «Наполи» сыграли вничью 2:2.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    В составе хозяев поля отметились Кристиано Бираги и Мбала Нзола, а за гостей забили Амир Рахмани и Хвича Кварацхелия.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Наполи 2:2
    Голы: 0:1 Амир Ррахмани (8'), 1:1 Кристиано Бираги (40'), 2:1 M'bala Nzola (42'), 2:2 Хвича Кварацхелия (57') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Лукас Мартинес, Никола Миленкович, Кристиано Бираги (Фабьяно Паризи, 78'), Артур Мело (Максим Лопес, 87'), Джакомо Бонавентура, Николас Гонсалес, Лукас Бельтран (Роландо Мандрагора, 78'), Кристиан Куаме (Жонатан Иконе, 67'), Dodô, M'bala Nzola (Андреа Белотти, 67') Наполи: Алекс Мерет, Матиас Оливера, Амир Ррахмани, Лео Эстигор, Паскуале Маццокки, Хвича Кварацхелия (Йеспер Линдстрём, 86'), Йенс-Люс Каюсте, Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Джованни Симеоне (Джакомо Распадори, 76'), Маттео Политано (Сириль Нгонж, 76') Предупреждения: Хвича Кварацхелия (41'), Йенс-Люс Каюсте (70'), Роландо Мандрагора (84')

    Календарь и таблица Серии А

    «Фиорентина» с 54 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» с 52 баллами находится на девятой строчке.

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