Стал известен состав сборной Франции на Евро-2024

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм Юнайтед»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).
Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Жонатан Клосс («Марсель»), Бенжамен Павар («Интер»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Ферлан Менди («Реал» Мадрид).
Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Антуан Гризманн («Атлетико»), Н’Голо Канте («Аль-Иттихад»), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид).
Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Лос-Анджелес»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»).
Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.