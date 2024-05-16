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    Стал известен состав сборной Франции на Евро-2024

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    Пресс-служба сборной Франции объявила состав национальной команды на Евро-2024.

    Сборная Франции
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    Сборная Франции

    Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм Юнайтед»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

    Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Жонатан Клосс («Марсель»), Бенжамен Павар («Интер»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Ферлан Менди («Реал» Мадрид).

    Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Антуан Гризманн («Атлетико»), Н’Голо Канте («Аль-Иттихад»), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид).

    Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Лос-Анджелес»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»).

    Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

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