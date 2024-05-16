Дешам объяснил вызов Канте в сборную Франции

Главный тренер сборной Франциивысказался о решении вызвать в главную команду страны полузащитника, который не был в сборной два года.

«Н'Голо Канте выбыл в сезоне-2022/2023, в котором он мало играл. После этого он провёл полноценный сезон, пускай и не в европейском чемпионате. Однако он достиг своих физических кондиций. Учитывая его опыт, я убеждён, что сборной Франции будет лучше с ним.

Также он отыграл много матчей подряд. Мы можем обсудить интенсивность чемпионата в Саудовской Аравии, однако за сезон Канте провёл на поле более 4000 минут, то есть более 40 матчей. У меня нет сомнений в его возможностях», — приводит слова Дешама RMC Sport.