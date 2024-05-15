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    Сперцян, Пруцев и Миранчук — претенденты на звание лучшего полузащитника РПЛ

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    В пресс-службе РПЛ назвали имена претендентов на звание лучшего полузащитника нынешнего сезона чемпионата России.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян является финалистом в борьбе за звание лучшего полузащитника РПЛ. Игрок провел 27 матчей за «быков» в РПЛ, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

    Данил Пруцев из «Спартака» принял участие в 21-м матче нынешнего сезона РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.

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    • Третий финалист — полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. В нынешнем сезоне РПЛ футболист принял участие в 27-и встречах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

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