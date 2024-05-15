Сперцян, Пруцев и Миранчук — претенденты на звание лучшего полузащитника РПЛ

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян является финалистом в борьбе за звание лучшего полузащитника РПЛ. Игрок провел 27 матчей за «быков» в РПЛ, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.
Данил Пруцев из «Спартака» принял участие в 21-м матче нынешнего сезона РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.
Третий финалист — полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. В нынешнем сезоне РПЛ футболист принял участие в 27-и встречах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.