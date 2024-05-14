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    Клопп: Победа ускользнула от нас

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог матча против «Астон Виллы» (3:3).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Победа ускользнула от нас. Мы показали очень хороший футбол. Мы были действительно хороши и доставляли много проблем.

    Мы допускали слишком много моментов, пока не сделали замены. Это было очень напряженное время для ребят. Соперник слишком много создавал, они слишком часто оказывались в нашей штрафной, и мы внесли коррективы. Затем мы допустили ошибку. Такое случается, но это было только начало.

    Они сравняли счет, и я даже не понял, как это случилось. Сегодня ребята показали выдающийся характер, учитывая нашу ситуацию. Мы хотели победить. При счете 3:2 было очень непросто. Вот и все, что можно сказать о матче»,– приводит слова Клоппа BBC.

    После этой победы «Ливерпуль» остался на третьем месте с 81 очков. «Астон Вилла» (67) следом за ним.

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