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    Сутормин: Нужно забыть разгром «Пари НН» и готовиться к «Краснодару»

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    Футболист «Сочи» Алексей Сутормин высказался по итогам матча 28-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (6:1).

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Несмотря на счёт, наверное, это была не самая лучшая наша игра. Хорошо, что мы забили быстрый гол. Сразу стало полегче. Потом забили второй, и, в целом, пошла уже более раскрепощённая игра. Удалось забить голы в тех моментах, которые не могли реализовать ранее. Как итог, уверенная победа. Но её надо забывать побыстрее и готовиться к "Краснодару". Будет тяжёлый матч, и все мысли наши уже должны быть о нём!», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Сочи».

    Напомним, матч между «Сочи» и «Пари НН» состоялся накануне, 12 мая. Игра проводилась на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

    После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очка и занимает последнее, 16-е место.

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