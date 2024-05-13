Хлусевич: В матче с «Балтикой» будем стараться выдать свой максимум

Защитник московскоговысказался о предстоящем матче св Кубке России.

«Опасений перед кубковым матчем с "Балтикой" нет. Мы готовимся планомерно, разбираем игры соперников. В матче с "Балтикой" будем стараться выдать свой максимум.

"Балтика" весной явно преобразилась. У них есть результат. До игры с "Уралом", по-моему, было так. Это достаточно неплохо. Будет нелёгкий матч. Мыслей о Суперфинале Кубка России пока нет. Движемся от матча к матчу», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

Между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» состоится во вторник, 14 мая. Начало — в 20:45 мск.