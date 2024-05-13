«Фиорентина» — «Монца»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

Артур Мело Фото: globallookpress.com
На 9-й минуте счет открыл нападающий гостей Милан Джурич. На 32-й минуте отличился аргентинский вингер Нико Гонсалес.
Победу «Фиорентине» принес точный удар бразильца Артура Мело.
Футбол. Италия. Серия А
Фиорентина — Монца 2:1
Голы: 0:1 Милан Дюрич (9'), 1:1 Николас Гонсалес (32'), 2:1 Артур Мело (78') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Микаель Кайоде (Давиде Фараони, 80'), Лукас Мартинес, Никола Миленкович, Фабьяно Паризи (Кристиано Бираги, 80'), Артур Мело (Альфред Дункан, 80'), Роландо Мандрагора, Антонин Барак, Гаэтано Кастровилли (Лукас Бельтран, 74'), Николас Гонсалес, M'bala Nzola (Кристиан Куаме, 61') Монца: Микеле Ди Грегорио, Гиоргос Кирьякопулос (Лука Кальдирола, 46'), Роб Холдинг (Danilo D`Ambrosio, 73'), Армандо Иццо, Самуэле Биринделли (Педру Перейра, 64'), Милан Дюрич, Андреа Кольпани (Валентин Карбони, 82'), Маттео Пессина, Варрен Бондо, Алессио Дзербин, Дани Мота (Жан-Даниэль Акпа, 64') Предупреждения: Фабьяно Паризи (41'), Варрен Бондо (69')
В 37-м туре «фиалки» дома сыграют с «Наполи», а «Монца» примет «Фрозиноне».