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    Роберт Левандовский«Барселона» — «Реал Сосьедад». Онлайн
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    «Фиорентина» обыграла «Монцу»

    «Фиорентина» — «Монца»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

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    В заключительном матче 36-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» обыграла «Монцу» со счетом 2:1.

    Артур Мело
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    Артур Мело

    На 9-й минуте счет открыл нападающий гостей Милан Джурич. На 32-й минуте отличился аргентинский вингер Нико Гонсалес.

    Победу «Фиорентине» принес точный удар бразильца Артура Мело.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Монца 2:1
    Голы: 0:1 Милан Дюрич (9'), 1:1 Николас Гонсалес (32'), 2:1 Артур Мело (78') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Микаель Кайоде (Давиде Фараони, 80'), Лукас Мартинес, Никола Миленкович, Фабьяно Паризи (Кристиано Бираги, 80'), Артур Мело (Альфред Дункан, 80'), Роландо Мандрагора, Антонин Барак, Гаэтано Кастровилли (Лукас Бельтран, 74'), Николас Гонсалес, M'bala Nzola (Кристиан Куаме, 61') Монца: Микеле Ди Грегорио, Гиоргос Кирьякопулос (Лука Кальдирола, 46'), Роб Холдинг (Danilo D`Ambrosio, 73'), Армандо Иццо, Самуэле Биринделли (Педру Перейра, 64'), Милан Дюрич, Андреа Кольпани (Валентин Карбони, 82'), Маттео Пессина, Варрен Бондо, Алессио Дзербин, Дани Мота (Жан-Даниэль Акпа, 64') Предупреждения: Фабьяно Паризи (41'), Варрен Бондо (69')

    Календарь и таблица Серии А

    В 37-м туре «фиалки» дома сыграют с «Наполи», а «Монца» примет «Фрозиноне».

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