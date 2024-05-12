«Атлетико» — «Сельта»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

В 35-м туре испанской Примерыобыгралсо счетом 1:0.

В первом тайме забитых мячей не было, хотя преимущество хозяев было подавляющим.

Лишь после перерыва «матрасники» смогли дожать галисийцев. Единственный мяч на 84-й минуте забил аргентинец Родриго Де Пауль.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Сельта 1:0 Гол: 1:0 Родриго Де Пауль (84') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич (Родриго Де Пауль, 55'), Марио Эрмосо, Сесар Аспиликуэта, Родриго Рикельме (Рейнилду Мандава, 74'), Аксель Витсель, Маркос Льоренте, Коке, Анхель Корреа (Пабло Барриос, 62'), Антуан Гризманн (Мемфис Депай, 75'), Samuel Lino (Альваро Мората, 46') Сельта: Висенте Гуайта, Дамиан Родригес (Анастасиос Дувикас, 88'), Оскар Мингуэза, Унай Нуньес (Хавьер Манкильо, 88'), Карл Старфельт (Мигель Родригес, 90'), Жаилсон, Франсиско Пейнадо, Жонатан Бамба (Лукас де ла Торре, 88'), Йёрген Странн Ларсен (Tadeo Allende, 68'), Яго Аспас, Hugo Alvarez Предупреждения: Карл Старфельт (36'), Аксель Витсель (72')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» идет четвертым в таблице Ла Лиги с 70 очками. «Сельта» (34) — 16-я.