«Аталанта» — «Рома»: счет матча 2:1, обзор голов

одолела(2:1) в матче 36-го тура итальянской Серии А.

В составе хозяев дублем отметился полузащитник команды Шарль Де Кетеларе, который забил свои голы на 18-й и 20-й минутах встречи.

Единственный гол у «Ромы» записал на свой счет Лоренцо Пеллегрини на 66-й минуте, реализовав пенальти.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Рома 2:1 Голы: 1:0 Шарль Де Кетеларе (18'), 2:0 Шарль Де Кетеларе (20'), 2:1 Лоренцо Пеллегрини (пенальти) (66') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Алексей Миранчук, 88'), Исак Хин, Берат Джимсити, Ханс Хатебур, Маттео Руджери (Давиде Дзаппакоста, 58'), Мартен де Рон, Марио Пашалич (Джорджио Скальвини, 75'), Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Адемола Лукман, 58'), Джанлука Скамакка (Эль Билал Туре, 58') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Расмус Кристенсен (Жоао Кошта, 86'), Лоренцо Пеллегрини, Леандро Паредес (Эдоардо Бове, 46'), Бриан Кристанте (Сердар Азмун, 86'), Ромелу Лукаку, Томмазо Бальданци (Тэмми Абрахам, 46'), Стефан Эль-Шаарави Предупреждения: Эван Н'Дика (46'), Теун Коопмейнерс (58')

После этого матча «Аталанта» занимает 5-е место в таблице Серии А с 63 очками в активе. «Рома» — на 6-й позиции (60 баллов).