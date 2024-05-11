Лунин может покинуть «Реал», если не выйдет в старте на финал Лиги чемпионов

Вратарь «Реала»может сменить клуб, если не сыграет в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд, сообщает Defensa Central. Встреча между командами состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».

По информации источника, если бельгийский голкипер Тибо Куртуа полностью восстановится к главному матчу сезона и сыграет в нём, то Лунин может рассмотреть другие варианты с продолжением карьеры.

В нынешнем сезоне Лунин провел 30 матчей, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 28 мячей.

Напомним, в начале сезона Куртуа порвал крестообразные связки. Затем, в марте, находясь на финальном этапе восстановления после этой травмы, 31-летний вратарь порвал мениск. Всего на лечение голкипер потратил 335 дней.