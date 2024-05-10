Агент Рыбуса ответил на вопрос о будущем игрока в «Рубине»

Агент защитникавысказался о будущем поляка в казанском клубе.

«Пока тихо. Надо доиграть сезон до конца. Я так понимаю, Рашид Маматкулович еще не продлил контракт.

Продолжит ли Мацей карьеру в России? Посмотрим. Пока нет понимания. Думаю, обсудим будущее с "Рубином" после окончания сезона. Время еще есть. Никто в "Рубине" пока не получил предложения о продлении. Поэтому не о чем говорить. Но никакого беспокойства нет. Главное, что больше нет проблем со здоровьем», — приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Рыбус провел за «Рубин» пять матчей во всех турнирах, в которых сделал один ассист.