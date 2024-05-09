Артета и Гвардиола будут бороться за звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Микель Артета Фото: globallookpress.com
Список претендетов на звание лучшего тренера апреля в АПЛ:
- Микель Артета («Арсенал»)
- Унаи Эмери («Астон Вилла»)
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
- Андони Ираола («Борнмут»)
- Юрген Клопп («Ливерпуль»)
Ранее опубликовали список претендентов на звание лучшего футболиста апреля в английской Премьер-лиге.
«Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 83 очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й позиции (82 балла), а 3-ку лидеров замыкает «Ливерпуль» (78).