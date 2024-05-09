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    Артета и Гвардиола будут бороться за звание лучшего тренера месяца в АПЛ

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    Стал известен список претендентов на звание лучшего тренера апреля в английской Премьер-лиге.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    Список претендетов на звание лучшего тренера апреля в АПЛ:

    • Микель Артета («Арсенал»)

    • Унаи Эмери («Астон Вилла»)

    • Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

    • Андони Ираола («Борнмут»)

    • Юрген Клопп («Ливерпуль»)

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  • 07/05/2024

    • Ранее опубликовали список претендентов на звание лучшего футболиста апреля в английской Премьер-лиге.

    «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 83 очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й позиции (82 балла), а 3-ку лидеров замыкает «Ливерпуль» (78).

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