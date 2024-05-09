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    Генсек РФС сообщил, какие причины могут привести к расширению РПЛ до 18 команд

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, при каких обстоятельствах РПЛ может расшириться до 18 команд.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Вопросы расширения РПЛ и отмены стыков традиционно происходят весной в два этапа — в начале весны и за месяц до окончания чемпионата. В далекой перспективе возможно все, но каждый вопрос должен быть проработан и обоснован заранее.

    Неоднократно говорили, что 18 команд, может быть, даже лучше, чем 16, как это есть в некоторых европейских чемпионатах. Но для этого должно быть экономическое обоснование, а также наличие свободных слотов в календаре.

    Плюс две команды — это совершенно другой календарь, а еще есть Кубок России. Если мы посмотрим на календарь следующего сезона, то там идут жаркие споры о том, играть ли для удобства какой-нибудь тур в середине недели или играть зимой, то с 18 командами будет другая, еще более жесткая конфигурация.

    Считаю, что сейчас у нас оптимальный состав и количество клубов в Лиге. РПЛ проводит работу с коммерциализацией турнира. Чем лучше Лига будет дальше делать эту работу, тем будет больше предпосылок, чтобы постепенно расширять РПЛ», — сказал Митрофанов Sport24.

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