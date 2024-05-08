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    Игнашевич дисквалифицирован на два матча условно за слова о «позорном судействе»

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    КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича на два матча условно, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    В понедельник «Балтика» на выезде уступила «Уралу» со счетом 1:2. После игры Игнашевич во флеш-интервью назвал судейство позорным.

    «Если вы помните, мы уже наказывали Баринова за подобные слова в адрес судей. Выражения "позор" и "позорное судейство" являются оскорбительными по отношению к официальным лицам. Игнашевич принял личное участие в заседании, принял участие юрист. Надо отдать должное, что тренер извинился за свои слова, сославшись на то, что был очень высокий градус матча. Более того, мы получили письменные извинения за его же подписью. Учитывая все обстоятельства — то, что он не является рецидивистом, но все равно совершил действия, подпадающие под оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча, — наказание следующее: два матча условно, штраф — 200 тыс. рублей, испытательный срок — шесть месяцев», — приводит слова Григорьянца «Советский спорт».

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