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    Тарханов: Хочу, чтобы «Урал» остался в РПЛ, а Игнашевича с «Балтикой» жалко

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    Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал победу «Урала» над «Балтикой» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Что касается волевой победы "Урала" над "Балтикой", то такой выигрыш дает мотивацию на другие матчи.

    У "Урала" будет важный матч с "Факелом" в Воронеже, потому что это будет битва за шесть очков и фанаты будут гнать хозяев вперед. Если "Урал" выиграет, то уйдет от зоны вылета и стыковых матчей.

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    • Я хотел бы, чтобы "Урал" остался в РПЛ. Я за них болею. Игнашевича с "Балтикой" жалко, но это футбол, поэтому кому-то надо вылетать. Я просто в "Балтике" не работал, а в "Урале" работал, поэтому переживаю за них», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Балтика»- на 15-м.

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