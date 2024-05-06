Чистяков: Мне все нравится в «Сочи»

Защитник «Сочи»высказался о работе под руководством испанского тренера

«Впечатления от совместной работы с Робертом Морено? Очень классный специалист, мне очень нравится с ним работать.

Успел ли я подстроиться под все его требования? В процессе, так сказать. Жалко, что время, может быть, подходит к концу. Мне всё нравится. Я был бы не против поработать с ним дальше. Больше работаю с мячом. Мне нужно делать больше пасов вперёд, делать больше таких проникающих передач», — приводит слова Дмитрия Чистякова «Спорт день за днём».

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Напомним, Чистяков выступает за «Сочи» на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит «Зениту».