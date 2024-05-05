«Валенсия» — «Алавес»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 34-го тура испанской Примерыв родных стенах уступиласо счетом 0:1.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Хави Лопес с передачи Карлоса Висенте.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Алавес 0:1 Гол: 0:1 Хави Лопес (69') Валенсия: Хауме Доменек (Кристиан Риверо, 34'), Диего Лопес, Тьерри Корреа (Димитри Фулкье, 76'), Кристьян Москера, Ярек Гасёровский, Хесус Васкес Алькальде (Дженк Озкачар, 66'), Андре Алмейда (Серхи Канос, 46'), Пепелу, Хави Герра, Уго Дуро, Peter Gonzalez (Роман Яремчук, 76') Алавес: Антонио Сивера, Кевин Гарсиа (Саму Омородион, 72'), Хави Лопес, Науэль Тенаглия, Абдель Абкар, Андони Горосабель (Рафа Марин, 54'), Хон Гуриди (Алекс Солас, 89'), Антонио Бланко (Андер Гевара, 72'), Карлос Бенавидес, Карлос Висенте (Луис Риоха, 89'), Giuliano Simeone Предупреждения: Антонио Бланко (11'), Науэль Тенаглия (22'), Саму Омородион (77'), Уго Дуро (78')

Календарь и таблица испанской Примеры

Таким образом, «Алавес» набрал 41 очко и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У «Валенсии» 47 баллов и восьмая строчка.