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    Сафонов раскритиковал партнеров по «Краснодару» после поражения от «Ахмата»

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в 27-м туре РПЛ.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Краснодар» упустил возможность подняться на первое место в таблице РПЛ. «Зенит» станет единоличным лидером, если в предстоящем матче не проиграет воронежскому «Факелу».

    «Ни мандраж, ни недонастрой. Тяжело сказать, почему проиграли. Можно сказать банально: не забили, тяжело было взламывать.

    Проблема сегодня кроется глубже. Если сравнивать наш настрой сегодня и с "Зенитом" — это разные вещи. Если бороться за чемпионство, то не так, как сегодня.

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    • Если перед сезоном нам бы сказали, что войдем в тройку, многие бы согласились. Хочется максимум, но имеем то что имеем. Вопросы по самоотдаче к ребятам есть, но математические шансы остаются.

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    Есть ли уверенность, что Мусаев останется? Мы это не обсуждали, никто не знает условий его контракта», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

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