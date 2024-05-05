Сафонов раскритиковал партнеров по «Краснодару» после поражения от «Ахмата»

Вратарь «Краснодара»прокомментировал поражение от(0:1) в 27-м туре РПЛ.

«Краснодар» упустил возможность подняться на первое место в таблице РПЛ. «Зенит» станет единоличным лидером, если в предстоящем матче не проиграет воронежскому «Факелу».

«Ни мандраж, ни недонастрой. Тяжело сказать, почему проиграли. Можно сказать банально: не забили, тяжело было взламывать.

Проблема сегодня кроется глубже. Если сравнивать наш настрой сегодня и с "Зенитом" — это разные вещи. Если бороться за чемпионство, то не так, как сегодня.

Если перед сезоном нам бы сказали, что войдем в тройку, многие бы согласились. Хочется максимум, но имеем то что имеем. Вопросы по самоотдаче к ребятам есть, но математические шансы остаются.

Календарь и таблица РПЛ

Есть ли уверенность, что Мусаев останется? Мы это не обсуждали, никто не знает условий его контракта», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».