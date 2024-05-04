Митрофанов: Чемпионат мира закончился, а отстранение продолжалось, ответа никакого не последовало

Генеральный секретарь РФСрассказал, как обстоят дела с возможным возвращением отечественного футбола на международную арену.

«В сильной позиции мы находимся каждый декабрь. Проблема немного в другом. Когда в 2022 году ФИФА приняли решение об отстранении российских сборных, в мотивировочном решении было указано: "На период до проведения чемпионата мира-2022 в Катаре". ФИФА мотивировала свое решение тем, что до мундиаля оставалось всего восемь месяцев, европейские сборные отказывались играть с Россией, в этой ситуации они боялись поставить чемпионат мира под угрозу — поэтому мы отстраняем Россию. Но чемпионат мира закончился, а отстранение продолжалось, ответа никакого не последовало.

Мы говорили ФИФА: "В вашем решении не указано, что оно действует до 1 декабря 2022. Но по смыслу оно касается определенного периода". Мы образовали трехстороннюю рабочую группу, в которую входили РФС, УЕФА и ФИФА. И тогда в ФИФА нам сказали: "Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан — наш останется". Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения, потому что в этой ситуации переход в другую конфедерацию не решил бы проблему автоматического снятия», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские клубы и сборные не принимают участие в международных турнирах с февраля 2022 года.