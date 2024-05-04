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    «Алания» и «Шинник» сыграли вничью

    «Алания» — «Шинник»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В 31-м туре Первой лиги «Алания» встречалась с «Шинником». Команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

    «Алания»
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    «Алания»

    На 40-й минуте клуб из Владикавказа вышла вперед. Отличился Ислам Машуков.

    На 79-й минуте гости отыгрались. Точным ударом отметился Игорь Андреев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Шинник 1:1
    Голы: 1:0 Ислам Машуков (40'), 1:1 Игорь Андреев (79') Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Алан Хабалов, Ибрагим Цаллагов, Давид Караев, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Шинник: Александр Довбня, Андрей Семёнов, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Kotin N., Malakhov A., Polyakov M., Saus V., Zagre B. Предупреждения: Алан Багаев (5'), Давид Караев (45')

    «Алания» набрала 42 очка и поднялась на седьмое место в таблице.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Шинник» (41) идет на 10-й позиции.

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