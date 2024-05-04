«Алания» — «Шинник»: счет матча 1:1, обзор голов

На 40-й минуте клуб из Владикавказа вышла вперед. Отличился Ислам Машуков.
На 79-й минуте гости отыгрались. Точным ударом отметился Игорь Андреев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Алания — Шинник 1:1
Голы: 1:0 Ислам Машуков (40'), 1:1 Игорь Андреев (79') Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Алан Хабалов, Ибрагим Цаллагов, Давид Караев, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Шинник: Александр Довбня, Андрей Семёнов, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Kotin N., Malakhov A., Polyakov M., Saus V., Zagre B. Предупреждения: Алан Багаев (5'), Давид Караев (45')
«Алания» набрала 42 очка и поднялась на седьмое место в таблице.
«Шинник» (41) идет на 10-й позиции.