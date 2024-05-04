Магомед Адиев: Мы объединились вокруг команды

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал успех своего клуба в матче 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Магомед Адиев Фото: matchtv.ru

«Стало ли ключевым возвращение к схеме с четырьмя защитниками в том, что "Ахмат" одержал четвёртую победу подряд? Дело не в схеме. Даже сегодня номинально мы выглядели в три центральных, но у нас фланг Лукаса [Ловата] выше играл. Гибридная была [схема] — четыре защитника плюс он край.

Какую бы схему ты ни выстроил, если нет коллектива и раздевалки, ты ничего никогда не добиваешься. Залог успеха — мы объединились вокруг команды. Каждый убрал личные амбиции далеко назад ради достижения командного результата.

Не чувствую, что будет сложно настроить команду на оставшиеся матчи, так как клуб идёт на 10-м месте? Сложности не вижу. Она была после 1:7 от "Балтики". Сейчас, когда есть позитив, когда ребята верят в себя, в партнёров и в то, что мы делаем, сложностей не будет.

Это футбол, мы можем и проиграть, и выиграть. Можно уже констатировать факт, что это команда и мы едины», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».