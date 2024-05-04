ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ренат Янбаев«В прошлом году мне "Локо" нравился больше». Ренат Янбаев — о новых карьерных вызовах, особенностях Второй лиги, Юрии Сёмине и «Зените»
  • 22:07
    • «Реал» — чемпион Примеры
  • 21:39
    • «Жирона» обыграла «Барселону» и обогнала ее в таблице Ла Лиги
  • 21:32
    • Четыре мяча Холанна принесли победу «Ман Сити» над «Вулверхэмптоном»
  • 21:27
    • «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату»
  • 20:01
    • «Монако» разгромил «Клермон»
    Все новости спорта

    Магомед Адиев: Мы объединились вокруг команды

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Краснодар
    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал успех своего клуба в матче 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

    Магомед Адиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Адиев

    «Стало ли ключевым возвращение к схеме с четырьмя защитниками в том, что "Ахмат" одержал четвёртую победу подряд? Дело не в схеме. Даже сегодня номинально мы выглядели в три центральных, но у нас фланг Лукаса [Ловата] выше играл. Гибридная была [схема] — четыре защитника плюс он край.

    Какую бы схему ты ни выстроил, если нет коллектива и раздевалки, ты ничего никогда не добиваешься. Залог успеха — мы объединились вокруг команды. Каждый убрал личные амбиции далеко назад ради достижения командного результата.

    Не чувствую, что будет сложно настроить команду на оставшиеся матчи, так как клуб идёт на 10-м месте? Сложности не вижу. Она была после 1:7 от "Балтики". Сейчас, когда есть позитив, когда ребята верят в себя, в партнёров и в то, что мы делаем, сложностей не будет.

    Это футбол, мы можем и проиграть, и выиграть. Можно уже констатировать факт, что это команда и мы едины», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» доставить проблемы «Ювентусу»?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Рублев обыграет Оже-Альяссима и возьмет титул в Мадриде?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Пари НН» после смены тренера будет мотивирован
  • «Пари НН» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 5 мая
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Альдо — Мартинез
  • Бои
  • Завтра в 06:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры