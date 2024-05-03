«Тулуза» — «Монпелье»: счет матча 1:2, обзор голов

на своем поле одолел(2:1) в матче 32-го тура французской Лиги 1.

В составе гостей голами отметились Тежи Саванье на 27-й минуте и Халил Файад на 82-й минуте. Единственный мяч у «Тулузы» забил Тейс Даллинга на 34-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Тулуза — Монпелье 1:2 Голы: 0:1 Тежи Саванье (27'), 1:1 Тёйс Даллинга (34'), 1:2 Халил Файад (82') Тулуза: Гийом Рест, Миккель Деслер (Уоррен Каманзи, 62'), Логан Кошта, Расмус Николайсен, Мусса Диарра (Габриэль Суасо, 70'), Кристиан Кассерес (Ибраим Сиссоко, 81'), Венсан Сьерро (Стейн Спирингс, 80'), Никлас Шмидт, Янн Гбоу, Закария Абухляль (Шави Бабика, 62'), Тёйс Даллинга Монпелье: Димитри Берто, Иссиага Силла, Кики, Кристофер Жюльен, Бечир Омерагич, Сильван Хефти, Тежи Саванье, Жорис Шотар, Лео Леруа (Жордан Ферри, 68'), Акор Адамс (Халил Файад, 68'), Mousa Tamari (Янн Карамо, 53') Предупреждения: Тежи Саванье (26'), Лео Леруа (44'), Расмус Николайсен (54'), Мусса Диарра (61'), Тежи Саванье (65'), Расмус Николайсен (83'), Расмус Николайсен (83'), Халил Файад (90 + 6')

После этого матча «Монпелье» занимает 10-е место в таблице Лиги 1 с 40 очками в активе. «Тулуза» — на 11-й позиции с тем же количеством набранных баллов.