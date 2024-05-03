Аленичев: «Краснодар» не готов к чемпионству

Экс-главный тренер «Спартака»считает, что «Краснодар» ментально не готов к победе в РПЛ.

«Считаю, что "Краснодар" сам не верит, что может стать чемпионом. Просто команда не верит, нет запаса прочности. "Краснодару" дается шанс занять первое место, а он не пользуется этим. Считаю, что "быки" не готовы к чемпионству. Хотя мне хочется, чтобы интрига в РПЛ оставалась до самого последнего тура», — сказал Аленичев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Зенит» и «Краснодар» делят первое место в таблице РПЛ с 50 очками после 26 туров. На третьей строчке «Динамо» с 47 баллами.