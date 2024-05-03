ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Ледяхов«Барселона была моей командой». Игорь Ледяхов — о борьбе в Лиге чемпионов, преимуществе «Зенита» и отъезде из «Спартака»
  • 20:47
    • Ледяхов: Устоять в Париже «Боруссии» будет крайне сложно
  • 18:53
    • L'Équipe: Заявка на на Евро-2024 будет увеличена до 26 игроков
  • 18:35
    • Рублев вышел в финал «Мастерса» в Мадриде
    Все новости спорта

    Аленичев: «Краснодар» не готов к чемпионству

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России Зенит
    Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что «Краснодар» ментально не готов к победе в РПЛ.

    Дмитрий Аленичев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Аленичев

    «Считаю, что "Краснодар" сам не верит, что может стать чемпионом. Просто команда не верит, нет запаса прочности. "Краснодару" дается шанс занять первое место, а он не пользуется этим. Считаю, что "быки" не готовы к чемпионству. Хотя мне хочется, чтобы интрига в РПЛ оставалась до самого последнего тура», — сказал Аленичев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Зенит» и «Краснодар» делят первое место в таблице РПЛ с 50 очками после 26 туров. На третьей строчке «Динамо» с 47 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отдалится ли «Атлетик» еще дальше от Лиги чемпионов?
  • «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команды организуют голевую феерию?
  • «Хоффенхайм» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Торонто», несмотря на старания, обречен на провал?
  • «Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры