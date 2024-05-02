Лукас Эрнандес может пропустить Евро-2024

Защитник «ПСЖ»был вынужден покинуть поле в первом тайме первого полуфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1). Француз получил повреждение колена во время голаи, несмотря на попытку продолжить игру, был заменен до перерыва.

В L'Equipe считают, что участие Эрнандеса на Евро-2024 находится под вопросом. Спустя несколько часов после матча колено Эрнандеса все еще было слишком опухшим, чтобы определить характер травмы. Однако СМИ уже с уверенностью пишут о том, что в ответном полуфинальном матче на следующей неделе Лукас не сыграет.

В четверг Эрнандесу предстоит пройти МРТ колена. Есть опасения, что связки могли быть повреждены. Такая травма поставит под вопрос его участие в Евро-2024, и, по данным L'Équipe, все стороны пессимистично оценивают его шансы на участие в турнире.

Календарь и таблица Евро-2024

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