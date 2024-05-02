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    Лукас Эрнандес может пропустить Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес был вынужден покинуть поле в первом тайме первого полуфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1). Француз получил повреждение колена во время гола Никласа Фюллькруга и, несмотря на попытку продолжить игру, был заменен до перерыва.

    Лукас Эрнандес
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    Лукас Эрнандес

    В L'Equipe считают, что участие Эрнандеса на Евро-2024 находится под вопросом. Спустя несколько часов после матча колено Эрнандеса все еще было слишком опухшим, чтобы определить характер травмы. Однако СМИ уже с уверенностью пишут о том, что в ответном полуфинальном матче на следующей неделе Лукас не сыграет.

    В четверг Эрнандесу предстоит пройти МРТ колена. Есть опасения, что связки могли быть повреждены. Такая травма поставит под вопрос его участие в Евро-2024, и, по данным L'Équipe, все стороны пессимистично оценивают его шансы на участие в турнире.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Главный тренер Дидье Дешам огласит состав сборной Франции на чемпионат Европы 16 мая.

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