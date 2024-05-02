ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинОвечкин и «Вашингтон» уже за бортом: Что дальше для «Кэпиталз»?
    Все новости спорта

    Карпин: Не понравилась реализация моментов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Балтика Ростов
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру против «Балтики» (0:1) в Кубке России Путь регионов.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Индивидуальная ошибка решила исход встречи? Может, и стечение обстоятельств. Волнение… От того, что там неточную передачу делаешь? Ну, их было достаточно на протяжении всего матча. Точно не с волнением это связываю.

    Нас не удивил прессинг "Балтики"? Да, не удивил. "Балтика" всегда прессингует, особенно в начале матча. Готовились к этому, но вот так [получилось].

    В перерыве заменили Байрамяна и выпустили Глебова, так как не хватало надёжности в центре поля? Не то, что надёжности не хватало, а не хватало такого человека, как Глебов, который всё знает и понимает.

    Ну и вместе с Уткиным они больше креатива дают. Тройную замену на 70-й минуте планировали заранее? Ну, прям эту тройку нет, но примерно в это время планировали выпустить игроков, которые не попали в стартовый состав.

    Есть ли за что похвалить команду? Похвалить можно за многое. Единственное, что не понравилось, это реализация моментов. Если пять раз бить во вратаря со всей силы, когда можно было бить и не сильно, то это единственное, за что можно не похвалить.

  • «Балтика» обыграла «Ростов» и вышла в финал Пути регионов Кубка России
  • Читайте по теме

    • Ну, а так, хотели, могли и создавали моменты, и было всё, кроме гола», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отдалится ли «Атлетик» еще дальше от Лиги чемпионов?
  • «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команды организуют голевую феерию?
  • «Хоффенхайм» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли Рублев выйти в финал «Мастерса» в Мадриде?
  • Фриц — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фриц — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Орландо — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ланс — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Морейренсе — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры