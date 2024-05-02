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    Игнашевич остался доволен игрой резервистов в матче с «Ростовом»

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче Кубка России по футболу.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Поздравляю наших ребят, они этого заслуживают. Хочу поздравить лично Николу Радмановаца, Сашу Осипова, Максима Кузьмина, Тигран Аванесяна — всех тех, у кого нет постоянной игровой практики.

    Они вышли и доказали, что они игроки уровня РПЛ. Мы можем на них рассчитывать. Надеюсь, что у них в карьере и в "Балтике" будет хорошо продолжаться.

    Мы смотрели, изучали "Ростов". Думали, что Песьяков будет играть — он великолепно играет ногами. Хорошо, что ребята справились», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

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