Игнашевич остался доволен игрой резервистов в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Балтики»прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче Кубка России по футболу.

«Поздравляю наших ребят, они этого заслуживают. Хочу поздравить лично Николу Радмановаца, Сашу Осипова, Максима Кузьмина, Тигран Аванесяна — всех тех, у кого нет постоянной игровой практики.

Они вышли и доказали, что они игроки уровня РПЛ. Мы можем на них рассчитывать. Надеюсь, что у них в карьере и в "Балтике" будет хорошо продолжаться.

Мы смотрели, изучали "Ростов". Думали, что Песьяков будет играть — он великолепно играет ногами. Хорошо, что ребята справились», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».