Бистрович о неудачах ЦСКА: «Зенит» тоже проигрывает, многим тяжело

Полузащитникподелился мнением об игрев последних матчах российской Премьер-лиги и Кубка страны.

«Неудачи ЦСКА в апреле? Смотрите, "Зенит" тоже проигрывает. Мне кажется, что это случилось из‑за плотного графика, многим командам очень тяжело играть и в Кубке, и в РПЛ. Плотность в календаре — это основное. У ЦСКА было меньше ротации, чем у нас.

ЦСКА — это топ-команда? Думаю, да. ЦСКА был и есть большой клуб, где собраны одни из самых лучших футболистов лиги. Конечно, они всегда будут топ‑командой», — сказал Бистрович в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что полузащитник перешел из ЦСКА в «Балтику» на правах аренды до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне Бистрович провел 19 матчей за калининградцев в РПЛ и забил 2 гола.

В последнем матче чемпионата России ЦСКА проиграл «Балтике» (1:3). После этого матча армейцы занимают 8-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе.