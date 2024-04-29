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    Осинькин рассказал, чего не хватило «Крыльям» для победы над «Краснодаром»

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (0:0) в 26 туре РПЛ.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    Матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» завершился вничью 0:0.

    «"Краснодар" — команда, в отношении нас считающаяся фаворитом. До удаления объективно чуть более качественная игра была с их стороны. Но и у нас в первом тайме было два очень хороших момента. Мы огрызались, нас пытались растянуть в ширину.

    Но мы смогли контратаковать, сыграть в верхнем блоке, не перешли на откровенное удержание счета. Регулярно возникали моменты. Матч был очень тяжелый, много борьбы. Не хватало глубины состава.

    Приятно, что Гарре возвращается, он добавляет качества. 90 минут он пока еще не готов сыграть, слишком много пропустил. Он шаг за шагом будет в лучшей готовности, это факт.

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    Доволен ли я самой его игрой? В плане атаки он создал моменты, как и умеет, разобрался с защитниками. Должен и обязан был забивать. Он умеет играть в футбол, но нужно проделать определенную работу, чтобы вернуть подвижность», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

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