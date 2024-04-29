Гендиректор «Ахмата»: С Конате будем общаться по поводу контракта в конце сезона

Генеральный директорвысказался о будущем нападающего

«Пока нет новостей по поводу Мохамеда Конате. Команда находится в такой ситуации, когда нужно выходить, биться, набирать очки. Поэтому сейчас разговоров не хотят ни сами футболисты, скажем так, ни клуб. Все знают наше отношение к ним и к контрактам. Поэтому со всеми есть договоренность, что в конце сезона будем общаться. То есть с Конате будем общаться по этому поводу в конце сезона. Сейчас нужно решить задачу — набрать как можно больше очков», — приводит слова Айдамирова ТАСС.

Контракт Конате с «Ахматом» истекает в июне 2024 года. Он выступает за команду с 2021 года. В 86 матчах Мохамед забил 31 мяч и отдал 3 результативные передачи.