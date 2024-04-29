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    Гончаренко: Во втором тайме оказали давление в штрафной и логично забили

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итог матча против «Рубина» (1:1).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Первое: отмечу судейство. Мне оно понравилось. Несмотря на то, что у меня была с арбитром эмоциональная перепалка после игры, по качеству он очень хорошо разобрался во всех моментах. Мы видим, что когда играет "Динамо" с "Зенитом", судьи стараются избегать желтых карточек, но сегодня были показаны абсолютно все желтые карточки. Уровень борьбы был хороший.

    У нас срабатывает психология, мы начинаем включаться на максимум после того, как начинаем проигрывать. Мы не можем себя перебороть. В который раз ушли на перерыв, проигрывая в счете. Во втором тайме оказали давление в штрафной и логично забили», — цитирует Ганчаренко «Матч ТВ».

    «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 37 очков. «Урал» находится на предпоследней строчке — 25 очков.

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